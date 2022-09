W Monitorze Polskim 20 września br. opublikowano nowe obwieszczenie resortu finansów ws. stawek odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Obecnie podstawowa stawka odsetek wynosi 16,5 proc., czyli została podwyższona o 0,5 pkt proc. Podniesienie stawek jest bezpośrednio związane z ostatnią podwyżką stopy lombardowej z 7 proc. do 7,25 proc.

W obwieszczeniu z 16 września 2022 r. określono, że poszczególne stawki wynoszą aktualnie (w skali roku): stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych – 16,5 proc. kwoty zaległości; obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych – 8,25 proc. kwoty zaległości; podwyższona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych – 24,75 proc. kwoty zaległości.

To już kolejna w tym roku podwyżka stawek odsetek. Ruch jest bezpośrednim wynikiem podwyższenia we wrześniu br. stopy lombardowej NBP z dotychczasowych 7 proc. do 7,25 proc.

Co istotne, stopa lombardowa ma w praktyce także przełożenie na wysokość oprocentowania kredytu refinansowego udzielanego pod zastaw papierów wartościowych. Wysokość stopy wpływa też właśnie na wysokość stawek odsetek od zaległości podatkowych oraz od niezapłaconych w terminie składek na ubezpieczenie społeczne.

Stawki określa obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 16 września 2022 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz podwyższonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (M.P. z 2022 r., poz. 905).

