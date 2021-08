Podatki 2022: Nowa koncepcja opodatkowania tzw. przerzucanych dochodów

Do polskiego prawa podatkowego wprowadzona zostanie podstawa do opodatkowania tzw. przerzucanych dochodów – wynika z projektu dużej nowelizacji ustaw podatkowych. Jak tłumaczy Ministerstwo Finansów, zmiana pozwoli na wyeliminowanie możliwości uzyskania korzyści podatkowej poprzez schematy podatkowe, którą mają na celu wytransferowanie dochodów do jurysdykcji o znikomej efektywnej stawce opodatkowania.

W projekcie przewidziano dodanie do ustawy o podatku dochodowym CIT nowego art. 24aa. W efekcie wprowadzona zostanie do opodatkowania nowa koncepcja przerzucania dochodów. Nowa regulacja ma docelowo pozwolić na walkę z agresywną optymalizacją podatkową, którą stosuje część międzynarodowych koncernów.

„Dotyczy to przede wszystkim podmiotów, które uzyskują dochody z wartości niematerialnych i prawnych. Wynika to z faktu, że transfer wartości prawnych i niematerialnych jest względnie prosty a ustalenie ich wartości bywa problematyczne ze względu na ich innowacyjny a zarazem unikatowy charakter” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Jak wyjaśnia resort finansów, w praktyce chodzi o schematy podatkowe wykorzystywane przez największe korporacje międzynarodowe (np. schematy double irish czy dutch sandwich).

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 26 lipca 2021 r.) o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Większość nowych przepisów ma wejść w życie 1 stycznia 2022 r.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj.

mp