Podatki 2022: Nabycie sprawdzające usankcjonuje prowokacje urzędnicze

Od 2022 r. Krajowa Administracja Skarbowa będzie mogła korzystać z nowego narzędzia kontroli – nabycia sprawdzającego. Wprowadzenie tego rozwiązania przewidziano w dużej nowelizacji ustaw podatkowych w ramach tzw. Polskiego ładu. Jak oceniają eksperci firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton, nabycie sprawdzające będzie niejako usankcjonowaniem prowokacji urzędniczych.

Nabycie sprawdzające zostanie wprowadzone do ustawy o KAS. Będzie to sprowadzać się do faktycznej weryfikacji, czy dany podatnik wywiązuje się z obowiązków wynikających z przepisów poprzez dokonanie przez sprawdzającego zakupu towaru lub usługi. Taka kontrola ma pokazać, czy w danym przypadku przestrzegane są obowiązki dotyczące ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej i wydawania nabywcy paragonu fiskalnego.

Do przeprowadzenia nabycia sprawdzającego upoważnieni będą funkcjonariusze KAS posiadający legitymacje służbowe i stałe upoważnienia. Kontrolujący będzie zobowiązany do okazania legitymacji i poinformowania o nabyciu sprawdzającym niezwłocznie po dokonaniu nabycia. Za naruszenie przepisów podatnik zostanie obciążony grzywną w formie mandatu karnego. Co ważne, nabyte towary mają również podlegać niezwłocznemu zwrotowi sprawdzanej osobie.

„Nabycie sprawdzające nie będzie miało charakteru kontroli podatkowej ani kontroli celno-skarbowej, co – według fiskusa – przemawia na korzyść tego rozwiązania. Podczas gdy wszczęcie powyższych kontroli jest uregulowanym procesem wymagającym spełnienia kilku przesłanek, nabycie sprawdzające może być dokonane praktycznie w każdym momencie, a podatnik może nie być świadomy tego, że właśnie odbywa się u niego kontrola” – tłumaczą eksperci Grant Thornton.

Nowe regulacje wprowadzające formułę nabycia sprawdzającego budzą też pewne wątpliwości interpretacyjne. Pojawiają się kontrowersje dotyczące m.in. potencjalnego naruszenia interesów i praw sprawdzanych podatników.

„Nabycie sprawdzające jest niejako usankcjonowaniem prowokacji urzędniczych. Na tym tle mogą pojawić się spory dotyczące tego, czyją inicjatywą i zamiarem było dokonanie sprzedaży bez paragonu. Ponadto warto zauważyć, że ustawodawca przewidział, iż w zakresie nabycia sprawdzającego nie znajdą zastosowania przepisy rozdziału 5 ustawy Prawo przedsiębiorców, które zawierają katalog podstawowych praw przedsiębiorcy, wobec którego fiskus chce przeprowadzić kontrolę. Ten fakt można postrzegać jako naruszenie interesów oraz praw sprawdzanego” – wskazuje Grant Thornton.

Wprowadzenie zmian przewiduje ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja została przyjęta przez Sejm 1 października br.

Większość nowych przepisów ma wejść w życie 1 stycznia 2022 r.

Z nowelizacją można się zapoznać tutaj.

mp