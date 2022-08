Podatki 2022: MF zmieni podejście ws. podatkowych praw spadkobierców

Ministerstwo Finansów zmieni podejście do praw spadkobierców do korzystania z ulg i zwolnień podatkowych po ich zmarłych bliskich. Resort ma przygotować odpowiednie wyjaśnienia z wytycznymi dla Krajowej Administracji Skarbowej. Wcześniej część podatników wysyłała w takich sprawach skargi do biura rzecznika praw obywatelskich.

Jak informował niedawno RPO, podatnicy skarżą się na to, że organy podatkowe stoją na niekorzystnym dla podatników stanowisku. Chodzi o nierespektowanie praw spadkobierców do korzystania z ulg i zwolnień podatkowych.

Takie sytuacje dotyczą np. ulgi termomodernizacyjnej po śmierci najbliższej osoby. Okazuje się, że w niektórych sytuacjach organy podatkowe przyjmują podejście, zgodnie z którym w drodze dziedziczenie nie można wstąpić w prawo do ulgi przysługującej osobie zmarłej. Jak wskazano w jednym z uzasadnień, jeśli faktura została wystawiona na zmarłą osobę, to tylko ją można było uznać za inwestora.

„Stanowisko organów podatkowych jest krzywdzące dla podatników. Problem dotyczy osób, które po stracie najbliższej osoby, stają przed wyzwaniem porządkowania jej spraw majątkowych i tym samym przed koniecznością toczenia sporów. W ocenie RPO ta wykładnia prowadzi do unicestwienia praw spadkobierców na gruncie podatkowym” – wskazywał RPO.

Do sprawy odniosło się też Ministerstwo Finansów, które zapowiada zmianę podejścia organów podatkowych. W odpowiedzi skierowanej do RPO podkreślono potrzebę przygotowania stosownych wyjaśnień dla organów KAS.

„Prawo do ulgi termomodernizacyjnej należy zaliczyć do przewidzianych w przepisach prawa podatkowego praw majątkowych. Przychylam się zatem do wykładni przepisów prawa podatkowego, zgodnie z którą prawo do ulgi termomodernizacyjnej, o której mowa w art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ma wymiar majątkowy, a więc co do zasady może podlegać przejęciu na podstawie art. 97 § 1 Ordynacji podatkowej” – podkreśliła podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, Anna Chałupa.

mp