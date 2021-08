Podatki 2022: MF szykuje zmiany ws. zagranicznych jednostek kontrolowanych

Przepisy dotyczące zagranicznych jednostek kontrolowanych (ZJK) zostaną zmodyfikowane. Ministerstwo Finansów zamierza m.in. doprecyzować przesłanki konstytuujące ZJK. W efekcie katalog takich podatników będzie szerszy. Zmiany zostaną wprowadzone w ramach tzw. Polskiego Ładu.

Nowelizacja obejmie art. 30f ustawy o PIT i art. 24a ustawy o CIT, gdzie pojawią się zmiany doprecyzowujące przesłanki konstytuujące ZJK.

Resort finansów wyraźnie wskaże, że za ZJK uważa się także podmiot, w którym polski podatnik posiada samodzielnie albo wspólnie z podmiotami powiązanymi lub z innymi podatnikami mającymi miejsce zamieszkania albo siedzibę lub zarząd na terytorium Polski bezpośrednio lub pośrednio ponad 50 proc. udziałów w kapitale lub ponad 50 proc. praw głosu w zarządzaniu jednostką. Co ważne, za innych podatników uznaje się tutaj podatników posiadających minimum 25 proc. udziałów w kapitale lub co najmniej 25 proc. praw głosu w zarządzaniu jednostką lub 25 proc. prawa do uczestnictwa w zysku spółki.

„Rozszerzono również katalog przychodów pasywnych, których przekroczenie progu 33 proc. o świadczone usługi niematerialne, takie jak usługi doradcze, księgowe, badania rynku, itp. konstytuuje zagraniczną jednostkę kontrolowaną. Uwzględniono przy tym również prawa autorskie lub prawa pokrewne, prawa o podobnym charakterze oraz prawa własności przemysłowej, których przekroczenie też powoduje, iż dany podmiot zagraniczny uznany zostanie za zagraniczną jednostkę kontrolowaną w rozumieniu art. 24a ustawy o CIT” – wskazuje Ministerstwo Finansów.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 26 lipca 2021 r.) o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Większość nowych przepisów ma wejść w życie 1 stycznia 2022 r.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj.

mp