Podatki 2022: MF przedłuży zerową stawkę VAT na wybrane produkty rolnicze

Zastosowanie 0 proc. stawki podatku VAT na wybrane produkty związane z produkcją rolniczą będzie wydłużone do 31 grudnia 2022 r. – wynika z projektu rozporządzenia, który opublikowało Ministerstwo Finansów. Pierwotnie zerowa stawka miała obowiązywać do 31 października br. Preferencja odnosi się m.in. do polepszaczy gleby, środków wapnujących i niektórych podłoży do upraw.

Projektowane zmiany w rozporządzeniu ws. towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych są związane z tzw. tarczą antyinflacyjną, która zostanie przedłużona do końca 2022 r. Rozporządzenie ma charakter uzupełniający, a przygotowane w resorcie finansów zmiany zakładają przedłużenie obowiązywania preferencyjnej stawki VAT w wysokości 0 proc.

„Celem projektowanego rozporządzenia jest przedłużenie stosowania 0 proc. stawki VAT dla polepszaczy gleby, środków wapnujących, biostymulatorów niemikrobiologicznych, produktów nawozowych mieszanych składających się z nawozu i środka wapnującego oraz podłoży do upraw (z wyłączeniem podłoży mineralnych oraz podłoży do upraw grzybów) do 31 grudnia 2022 r., tj. w okresie stosowania, w ramach tarczy antyinflacyjnej, 0 proc. stawki VAT na analogiczne produkty krajowe (środki poprawiające właściwości gleby, stymulatory wzrostu oraz podłoża do upraw, z wyłączeniem podłoży mineralnych)” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia (z 11 października 2022 r.) Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych.

Rozporządzenie wejdzie w życie 31 października 2022 r.

Z projektem rozporządzenia można się zapoznać tutaj.

mp