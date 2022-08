Podatki 2022: MF nie wprowadzi jednolitej stawki podatku od garaży

Resort finansów nie zamierza wprowadzić jednolitej stawki podatku od nieruchomości dla garaży i miejsc postojowych w budynkach wielomieszkaniowych – wynika z oficjalnej odpowiedzi na zapytanie rzecznika praw obywatelskich. Aktualnie podatnicy skarżą się na odmienne stawki podatku od podziemnych stanowisk garażowych. Podatek zależy od tego, czy w danym przypadku chodzi o odrębną własność czy tzw. pomieszczenie przynależne do lokalu mieszkalnego.

W zgłoszeniach napływających do RPO podatnicy skarżą się na brak jednolitej stawki podatku od nieruchomości względem garaży/miejsc postojowych w budynkach wielomieszkaniowych. Jeśli taki garaż stanowi odrębną nieruchomość (z odrębną księgą wieczystą), to stawka jest wyższa, a jeśli mieszkanie i miejsce postojowe są w tym samym budynku pod jedną księgą wieczystą – danina jest co do zasady niższa.

W odpowiedzi na zapytanie RPO resort finansów wskazał, że nie ma planów wprowadzenia jednolitej stawki podatku od nieruchomości dla garaży i miejsc postojowych w budynkach wielomieszkaniowych.

„Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził prawidłowość zastosowania stawki podatku od nieruchomości właściwej dla budynków lub ich części pozostałych, do opodatkowania garaży stanowiących przedmiot odrębnej własności, wyodrębnionych jako lokale o innym przeznaczeniu niż mieszkalne, usytuowanych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Uchwała Sądu przesądziła zatem, że do opodatkowania miejsc postojowych usytuowanych w samodzielnych lokalach o funkcji niemieszkalnej (garaże) w budynkach wielomieszkaniowych nie stosuje się stawki właściwej dla opodatkowania budynków mieszkalnych lub ich części” – wyjaśnia Ministerstwo Finansów.

mp