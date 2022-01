Podatki 2022: Księgowi ostrzegają przed dalszymi problemami z PIT-2

W efekcie wprowadzanych zmian i zamieszania wokół informacji PIT-2 w praktyce będą zdarzać się sytuacje, gdy podatnik będzie musiał dokonać dopłaty podatku dochodowego w zeznaniu rocznym za 2022 r. – ocenia Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (SKwP). W nowym oświadczeniu stowarzyszenie twierdzi, że najbliższe zmiany dotyczące PIT-2 mogą skutkować błędami u części pracowników.

Projekt nowelizacji zakłada przede wszystkim przeniesienie do ustawy o PIT regulacji wprowadzonych drogą rozporządzenia z 7 stycznia 2022 r. ws. przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w 2022 r. Przepisy te zakładają, że wysokość zaliczek dla pracowników i zleceniobiorców osiągających miesięczny przychód do 12,8 tys. zł brutto powinna być pobierana w wysokości nie wyższej od kwoty zaliczki obliczanej na zasadach obowiązujących do 31 grudnia 2021 r.

W nowym oświadczeniu SKwP zwraca uwagę na szykowaną zmianę art. 32 ustawy o PIT w zakresie składania oświadczenia PIT-2. Po nowelizacji płatnik ma stosować zmniejszenie zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (425 zł) także wtedy, kiedy oświadczenie PIT-2 zostanie złożone w trakcie roku podatkowego. Oświadczenia będą mogli składać też emeryci i renciści w przypadku złożenia wniosku o niestosowanie kwoty wolnej od podatku. Jednocześnie wskazano w przepisie przejściowym, że złożone na dotychczasowych wzorach wnioski PIT-2 zachowają moc.

„Umożliwienie składania oświadczeń PIT-2 w trakcie roku, a także niefortunny moment wprowadzania kolejnej zmiany komplikującej dotychczasowe zasady rozliczeń, a jednocześnie w swoisty sposób zachęcającej do składania PIT-2, mogą spowodować błędy po stronie pracowników, którzy są zatrudnieni u więcej niż jednego pracodawcy lub pobierają świadczenia emerytalne (rentowe)” – ostrzega SKwP.

Jak przekonuje SKwP, w efekcie uchwalanych zmian mogą pojawiać się sytuacje, w których podatnicy będą musieli dokonywać dopłat podatku w zeznaniach rocznych PIT za 2022 r., a w niektórych przypadkach kwoty te mogą być znaczne.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 24 stycznia 2022 r.) o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Większość nowych przepisów wejdzie w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj.

mp