Podatki 2022: Krajowy System e-Faktur na pierwszych testach

Ministerstwo Finansów rozpoczęło testy Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), który ma zostać wdrożony w 2022 r. i początkowo być rozwiązaniem dobrowolnym. Pilotaż jest skierowany do podmiotów zajmujących się rozwojem oprogramowania do fakturowania. Testy mają pozwolić na lepsze przygotowanie się do wprowadzenia nowego systemu e-faktur.

Krajowy System e-Faktur zostanie wprowadzony z początkiem 2022 r. na mocy ustawy z 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z planem Ministerstwa Finansów, od stycznia 2022 r. przedsiębiorcy w Polsce będą mogli korzystać z e-faktur. Początkowo system będzie dobrowolny, a e-faktura ma być jedną z dopuszczalnych – obok faktur papierowych i obecnych faktur elektronicznych – form dokumentowania sprzedaży. Co ważne, od 2023 r. korzystanie z e-faktur będzie już jednak obowiązkowe.

„Rozpoczęliśmy pilotaż Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Zależy nam na przetestowaniu nowego rozwiązania przez zainteresowane podmioty, które zajmują się rozwojem oprogramowania do fakturowania” – wskazuje Ministerstwo Finansów.

Wersję testową oprogramowania można znaleźć na dedykowanej stronie internetowej, a sam udział w pilotażu nie wymaga oficjalnego zgłoszenia. Wystawione w trakcie testów faktury nie będą oczywiście wywierać żadnych skutków prawnych – po określonym czasie zostaną one w ogóle usunięte z systemu.

Szczegółowe informacje nt. testów KSeF można znaleźć tutaj.

