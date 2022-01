Podatki 2022: Kontrowersje ws. ulgi dla osób samotnie wychowujących dzieci

Po tegorocznych zmianach w ramach tzw. Polskiego Ładu osoby samotnie wychowujące dzieci utraciły możliwość preferencyjnego opodatkowania, zyskując w zamian ulgę na poziomie 1,5 tys. zł na dziecko. Jak wskazuje rzecznik praw obywatelskich, zmiana ta nie była konsultowana i wprowadzono ją na ostatnią chwilę. Rzecznik zaapelował do Ministerstwa Finansów o przywrócenie poprzedniej regulacji.

Od 1 stycznia 2022 r. osoby samotnie wychowujące dzieci nie mogą już korzystać ze wspólnego rozliczenia podatkowego z dzieckiem. Wcześniejsze preferencyjne zasady obowiązywały od lat 90. ubiegłego wieku. Dotychczasowe rozwiązanie zostało zastąpione ulgą dla samotnego rodzica w stałej kwocie 1,5 tys. zł na dziecko. Ustawodawcy wskazali, że pozostawienie starych regulacji oznaczałoby faworyzowanie samotnych rodziców względem małżeństw.

W skargach napływających do biura RPO samotni rodzice wyrażają poczucie pokrzywdzenia przez nowe przepisy. Skarżący wskazują m.in. na to, że likwidacja preferencji prowadzi do nierównego traktowania niepełnych rodzin względem małżeństw, które mogą się wspólnie rozliczać.

„W myśl art. 71 ust. 1 konstytucji państwo w swojej polityce społecznej i gospodarczej powinno uwzględniać dobro rodziny. A rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza wielodzietne i niepełne, mają prawo do szczególnej pomocy ze strony władz. Z tych wszystkich powodów RPO wyraża sprzeciw wobec likwidacji możliwości wspólnego rozliczenia się podatkowego dla osób samotnie wychowujących dzieci” – czytamy w komunikacie opublikowanym przez RPO.

Rzecznik zwrócił się już do resortu finansów z prośbą o zajęcie stanowiska dotyczącego zmian i zaapelował o przywrócenie poprzednich regulacji.

mp