Podatki 2022: Jak zmiany podatkowe wpłyną na emerytury i renty?

W przyszłym roku wprowadzone zostaną przepisy zwalniające z podatku dochodowego emerytów i rencistów, którzy otrzymują świadczenia w wysokości do 2500 zł brutto – wynika z aktualnej wersji dużego projektu nowelizacji ustaw podatkowych w ramach tzw. Polskiego Ładu. Jak szacuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, dzięki temu ok. 65 proc. seniorów w ogóle nie zapłaci podatku.

Projekt zakładający zmiany podatkowe i podwyższenie kwoty wolnej w podatku PIT znajduje się obecnie w Sejmie. Po wprowadzeniu reformy w praktyce emeryci i renciści, którzy dostają świadczenia do 2500 zł brutto, w ogóle nie zapłacą podatku dochodowego. W konsekwencji ok. 65 proc. seniorów nie będzie płacić podatku, a realny zysk wyniesie do 2250 zł w skali roku. Na zmianach skorzystać ma w sumie przeszło 8 mln osób.

W lepszej sytuacji będą również świadczeniobiorcy otrzymujący świadczenia w wysokości ponad 2500 zł brutto, bo podatek będzie odprowadzany jedynie od kwoty przekraczającej ten próg.

– Emerytura bez podatku to więcej pieniędzy w portfelach ośmiu milionów emerytów i rencistów w Polsce. To realne wsparcie będące odpowiedzią na codzienne problemy seniorów, a także przejaw podatkowego fair-play – komentuje szefowa resortu rodziny i polityki społecznej, Marlena Maląg.

Wprowadzenie zmian przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Projekt trafił do Sejmu 8 września 2021 r.

Większość nowych przepisów ma wejść w życie 1 stycznia 2022 r.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj.

Od redakcji:

Warto pamiętać, że nie wiemy jeszcze dokładnie, jak będzie wyglądała kwestia wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne i zakres jej odliczenia (lub brak możliwości odliczenia). Stąd bardziej miarodajną ocenę planowanych zmian trzeba na razie odłożyć i poczekać na ustawowe konkrety.