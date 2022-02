Podatki 2022: IKE i IKZE z większymi korzyściami podatkowymi

W 2022 r. doszło do kolejnego wzrostu limitów wpłat na indywidualne konta emerytalne (IKE) i indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Nowe limity oznaczają też wyższe ulgi w rocznych rozliczeniach podatkowych. Eksperci wyliczają, że w praktyce maksymalne obniżenie podatku dla osób w drugim progu podatkowym może w obecnym roku sięgnąć nawet 2274 zł.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, IKE i IKZE pozwalają na korzystanie z ulg podatkowych i w efekcie obniżanie obciążeń podatkowych.

– Główną korzyścią gromadzenia środków finansowych w IKE i IKZE są ulgi podatkowe. Oba te instrumenty zwalniają z podatku od zysków kapitałowych, potocznie zwanego podatkiem Belki, którego stawka wynosi 19 proc. od zysku z inwestycji. Dodatkowo pieniądze wpłacane na IKZE można odliczyć od podstawy swojego opodatkowania w rozliczeniu PIT-0, dzięki czemu kwota należnej do zapłacenia daniny będzie niższa. Co istotne, jest to jedyna forma oszczędzania, która oferuje takie korzyści – wskazała w rozmowie z agencją Newseria Biznes dyrektor departamentu marketingu i komunikacji w Generali Investments TFI, Danuta Musiał.

Jak tłumaczą eksperci, obie formuły mogą być efektywnym sposobem na oszczędzanie i pomniejszanie należnego do zapłaty podatku. W przypadku IKZE możliwe jest odliczenie wpłaty od podstawy opodatkowania w rozliczeniu rocznym. Jeśli środki zostaną wypłacone finalnie po 65. roku życia, to podatnik zapłaci zryczałtowany podatek w wysokości 10 proc. wypłacanych środków.

W 2022 r. obowiązują wyraźnie wyższe limity roczne wpłat na IKE i IKZE. Dla IKE limit wynosi 17 766 zł, a w przypadku IKZE jest to 7106,40 zł (10 659,60 zł dla samozatrudnionych). Jak wskazuje Musiał, w efekcie w IKZE maksymalne obniżenie podatku dla osób w drugim progu podatkowym (32 proc.) może w 2022 r. sięgnąć nawet 2274 zł.

mp