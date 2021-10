Podatki 2022: E-faktura coraz bliżej

Z początkiem 2022 r. do polskiego systemu podatkowego wprowadzona zostanie e-faktura – wynika z przyjętej przez Sejm nowelizacji ustawy o podatku VAT. Ustawa zakłada wdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), a przedsiębiorcy korzystający z nowego rozwiązania będą mogli liczyć na dodatkowe korzyści. Co ważne, od 2023 r. korzystanie z e-faktury ma być obowiązkowe.

Początkowo korzystanie z e-faktury będzie dobrowolne. Ma ona funkcjonować – obok faktur papierowych i faktur elektronicznych – jako jedna z dopuszczalnych form dokumentowania sprzedaży. W przyjętej przez Sejm nowelizacji przewidziano, że od 2023 r. e-faktura będzie już jednak obowiązkowa.

W celu zachęcenia przedsiębiorców do korzystania z e-faktury w noweli przewidziano, że podatnik wybierający e-fakturę będzie mógł liczyć na szybszy zwrot podatku VAT (termin zwrotu zostanie wtedy skrócony z 60 do 40 dni). Jak wskazuje Ministerstwo Finansów, takie faktury pozostaną w państwowej bazie danych, dzięki czemu nie będzie np. konieczności wydawania duplikatów.

– E-faktura przyspieszy obrót pomiędzy firmami. Przedsiębiorcy, którzy z niej skorzystają, dokonają korekty in minus po prostu w momencie jej wystawienia, bo obie strony transakcji będą ją widziały w systemie. To również bardzo wygodne rozwiązanie. E-faktura ma postać ustrukturyzowaną – oznacza to, że ma zawsze ten sam format. Kluczowe informacje, takie jak cena towaru czy stawka podatku, będą na niej w tym samym miejscu – wyjaśnia wiceminister finansów, Jan Sarnowski.

Wprowadzenie zmian przewiduje ustawa z 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Aktualnie nad nowelą pracuje Senat.

Większość nowych przepisów ma wejść w życie 1 stycznia 2022 r.

Z aktualną wersją nowelizacji można się zapoznać tutaj.

