Podatki 2022: Do Sejmu trafił projekt obniżający podstawową stawkę VAT

Sejm zajmie się poselskim projektem nowelizacji ustawy o VAT, który zakłada stopniowe obniżanie podstawowej stawki tego podatku. Posłowie Lewicy proponują zmniejszenie stawki z 23 proc. do 20 proc. od lipca br. Docelowo standardowa stawka miałaby zostać obniżona do 15 proc. w 2027 r.

Jak oceniają autorzy projektu, obecny system podatkowy jest niesprawiedliwy i nieefektywny, a wyższa stawka podstawowa VAT obowiązuje tylko w sześciu krajach członkowskich Unii Europejskiej.

„Projektodawca proponuje uchylenie przepisów wprowadzających czasową składkę podstawową podatku od towarów i usług w wysokości 23 proc., a także dodawanym art. 146ab wprowadzenie stawki 20 proc. od 1 lipca 2022 r. oraz stopniowe obniżanie stawki podstawowej do 15 proc. w 2027 roku” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

W założeniu obniżenie VAT ma prowadzić do spadku cen wszystkich towarów i usług, co z kolei miałoby pozytywnie przełożyć się na budżety gospodarstw domowych. Projektodawcy wyliczają, że efektywne opodatkowanie gospodarstw z najniższymi zarobkami spadłoby z ok. 16,5 proc. do ok. 12 proc. dochodów.

„Koszt zmiany dla budżetu państwa, przy założeniu wzrostu konsumpcji o dodatkowe 2 pkt proc. w ujęciu rocznym, wyniosą ok. 20 mld zł. Koszty te zostaną jednak rozłożone na 8 pierwszych lat wprowadzania zmiany, przez co będą mniej uciążliwe dla budżetu” – szacują autorzy projektu.

Wprowadzenie zmian przewiduje poselski – zgłoszony przez klub parlamentarny Lewicy – projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Projekt trafił do Sejmu 7 lutego 2022 r.

Nowe przepisy miałyby wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj.

mp