Podatki 2022: Biznes chce możliwości wstecznej zmiany formy opodatkowania

Przedsiębiorcy powinni mieć możliwość wstecznej zmiany wyboru formy opodatkowania po zakończeniu 2022 r. – twierdzi Business Centre Club. Zrzeszająca firmy organizacja wskazuje, że taka możliwość mogłaby pomóc w zatrzymaniu negatywnych skutków związanych z podatkowymi zmianami w ramach Polskiego Ładu.

Jak przypomina BCC, już 21 lutego br. minie ustawowy termin, gdy przedsiębiorcy muszą zadeklarować wybór formy opodatkowania i zdecydować się na skalę podatkową, podatek liniowy lub ryczałt.

– To dla kaz?dego przedsie?biorcy, a juz? zwłaszcza małych i s?rednich firm – w tym przedsie?biorstw rodzinnych – kluczowy moment, bo nierzadko włas?ciwa decyzja be?dzie decyduja?ca dla tego, czy na koniec roku przedsie?biorstwo osia?gnie zysk, czy strate?. Nawet w normalnych warunkach taki wybo?r moz?e byc? trudny i stresuja?cy – a przeciez? polskie firmy od dwo?ch lata funkcjonuja? w wyja?tkowo niestabilnym i trudnym otoczeniu – komentuje ekspert BCC, prof. Adam Mariański.

Ekspert ocenia, że w obecnej sytuacji przedsiębiorcy działają w mocno niepewnym otoczeniu prawno-podatkowym, co wynika głównie z chaosu związanego z wdrażaniem Polskiego Ładu. Problemy dotyczą m.in. szacowania kwoty przychodów oraz kwoty kosztów ich uzyskania.

– Ten sam docho?d/przycho?d be?dzie ro?z?nie opodatkowany w zalez?nos?ci od wybranej formy opodatkowania. Jednoczes?nie przepisy nie daja? moz?liwos?ci zmiany raz dokonanego wyboru, mimo, z?e jest on dokonywany w poczuciu niepewnos?ci co do przyszłych warunko?w gospodarczych – dodaje prof. Mariański.

W apelu skierowanym do rządu BCC zaapelowało o wdrożenie planu ratunkowego dla polskich firm i zatrzymanie negatywnych skutków Polskiego Ładu. Organizacja twierdzi, że w obecnej sytuacji, którą pogarsza dodatkowo pandemia koronawirusa, przedsiębiorcy powinni mieć możliwość wstecznej zmiany wyboru formy opodatkowania po zakończeniu 2022 r.

mp