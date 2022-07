Podatki 2022: Aktualizacja certyfikatu dotyczącego JPK

Jeszcze w tym miesiącu dojdzie do aktualizacji certyfikatu w usłudze e-dokumenty.mf.gov.pl – poinformowało Ministerstwo Finansów. Certyfikat klucza publicznego do szyfrowania klucza szyfrującego środowiska produkcyjnego usługi ma zostać zaktualizowany 28 lipca br. Jak zaznacza resort finansów, w tym dniu mogą się pojawić pewne utrudnienia w dostępie do środowiska produkcyjnego.

„28 lipca 2022 r. zostanie zaktualizowany certyfikat klucza publicznego do szyfrowania klucza szyfrującego środowiska produkcyjnego usługi e-dokumenty.mf.gov.pl (JPK, CUK, ALK)” – czytamy w komunikacie opublikowanym przez Ministerstwo Finansów.

Zmiany odnoszą się więc do wysyłania plików JPK, CUK i ALK, a sam proces może też wiązać się z pewnymi utrudnieniami natury technicznej w środowisku usługi. Resort podaje bowiem, że 28 lipca br. w godzinach od 9 do 11 mogą występować utrudnienia w dostępie do tego środowiska produkcyjnego.

W praktyce konieczne może być odpowiednie zaktualizowanie przez podatników systemów w aplikacjach wykorzystywanych do wysyłania dokumentów.

„Nowy certyfikat zostanie wystawiony przez Certum Digital Identification dla e-dokumenty.mf.gov.pl z datą ważności dla środowiska produkcyjnego od 20 lipca ‎2022 17:21:41 do 18 lipca ‎2025 15:36:51” – wskazuje resort finansów.

Jak zaznacza resort finansów, nowy certyfikat jest oficjalnie określany jako „Certyfikat klucza publicznego (certyfikat produkcyjny) – od 20.07.2022 r.”.

Nowy certyfikat jest dostępny tutaj.

mp