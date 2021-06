Podatki 2021: Zmiany ws. VAT i e-handlu coraz bliżej

Już 1 lipca br. w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej obowiązywać zacznie tzw. pakiet VAT e-commerce, który ma ułatwić prowadzenie działalności firmom zajmującym się transgranicznym handlem internetowym i jednocześnie zwiększyć przejrzystość dla konsumentów. Pakiet zakłada m.in. rozszerzenie punktu kompleksowej obsługi dla VAT na internetową sprzedaż towarów.

„Nowe przepisy wejdą w życie z dniem 1 lipca i będą regulować prawa i obowiązki sprzedawców internetowych i platform handlowych zarówno z UE, jak i spoza UE, operatorów pocztowych i kurierów, organów celnych i podatkowych, a także i konsumentów” – wskazuje Komisja Europejska.

Obecnie towary o wartości poniżej 22 euro, importowane do UE przez firmy spoza wspólnoty, są zwolnione z podatku VAT. Od 1 lipca 2021 r. zwolnienie to nie będzie już dostępne, a podatek ma być pobierany od wszystkich towarów wprowadzanych na teren UE.

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, sprzedawcy internetowi muszą rejestrować się do celów VAT w każdym kraju UE, w którym osiągają obroty przekraczające określony próg. Od nowego miesiąca funkcjonować ma jednolity próg w wysokości 10 tys. euro, powyżej którego podatek musi zostać zapłacony państwu, gdzie trafiają towary. W takiej sytuacji sprzedawca będzie mógł skorzystać z ułatwienia, jakim jest punkt kompleksowej obsługi, za pomocą którego można wypełnić wszystkie formalności dotyczące sprzedaży na terenie całej UE.

„Zamiast wypełniać skomplikowane procedury w innych krajach, przedsiębiorcy mogą zarejestrować się we własnym państwie członkowskim i we własnym języku. Po zarejestrowaniu się internetowy sprzedawca detaliczny może zgłosić i zapłacić VAT w punkcie kompleksowej obsługi w odniesieniu do całej sprzedaży w UE za pomocą kwartalnej deklaracji. Punkt kompleksowej obsługi zajmie się przekazaniem podatku VAT do właściwego państwa członkowskiego” – wyjaśnia KE.

Z kolei sprzedawcy spoza UE będą mogli – z wykorzystaniem punktu kompleksowej obsługi importu – w łatwy sposób rejestrować się do celów VAT w UE.

Zmiany wprowadza ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 1163).

Większość nowych przepisów wejdzie w życie 1 lipca 2021 r.

Z nowelizacją można się zapoznać tutaj.

