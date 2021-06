Podatki 2021: Zmiana rozporządzenie ws. obniżonych stawek VAT

W życie weszło rozporządzenie zmieniające przepisy dotyczące obniżonych stawek podatku VAT. W przypadku wybranych produktów, związanych głównie z rolnictwem i służbą zdrowia, obowiązywać będzie czasowe obniżenie stawek VAT. Zmiany mają kosztować budżet państwa ok. 189,6 mln zł.

Ministerstwo Finansów zdecydowało się na czasowe (do 31 grudnia 2021 r.) obniżenie stawki VAT do 0 proc. dla darowizn i nieodpłatnych świadczeń określonych towarów/usług na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP). Warunkiem skorzystania z tej preferencji jest odpowiednie udokumentowanie transakcji.

Lista obejmuje: – towary związane z ochroną zdrowia (m.in. wyroby medyczne i farmaceutyczne, środki dezynfekujące, testy diagnostyczne, środki ochrony indywidualnej – maseczki, okulary ochronne, kombinezony, ochraniacze na buty, czepki, rękawice), które następnie zostaną przez OPP przekazane wskazanym podmiotom leczniczym; – usługi remontu, modernizacji, termomodernizacji, przebudowy, robót konserwacyjnych lub montażowych wykonywanych bezpośrednio w budynkach będących częścią zakładów leczniczych, w których wykonywana jest działalność lecznicza przez wskazane podmioty lecznicze.

Kolejna ze zmian zakłada czasowe (do 30 kwietnia 2022 r.) obniżenie stawki VAT do 8 proc. względem dostaw środków poprawiających właściwości gleby, stymulatorów wzrostu, podłoży do upraw organicznych oraz organiczno-mineralnych niebędących ziemią ogrodniczą.

Zmiany dotyczące obniżonych stawek mają kosztować budżet państwa łącznie ok. 189,6 mln zł.

Zmiany wprowadza rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 17 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1111).

Nowe przepisy weszły w życie 23 czerwca 2021 r.

Z rozporządzeniem można się zapoznać tutaj.

mp