Podatki 2021: Zaklinanie rzeczywistości - MF twierdzi, że nie planuje zwiększenia poziomu podatków

W Ministerstwie Finansów nie planuje się, mimo podwyższonych wydatków spowodowanych pandemią koronawirusa, zwiększenia poziomu podatków – zapewnia szef resortu finansów, Tadeusz Kościński. Jednocześnie resort popiera wprowadzenie na poziomie unijnym tzw. podatku cyfrowego i rozważa zmiany dotyczące ulg podatkowych.

W bieżącym roku deficyt budżetowy Polski ma wynieść przeszło 109 mld zł, co jest efektem głównie recesji związanej z pandemią koronawirusa. Zakłada się, że w przyszłym roku deficyt osiągnie z kolei poziom 82,3 mld zł.

– Nie planujemy zwiększać poziomu podatków w Polsce, żeby obywatele płacili więcej. Również nie zamierzamy zmniejszyć kosztów, bo naszą strategią jest, żeby gospodarka szybciej wyszła z recesji, a to będziemy robić poprzez konsumpcję prywatną. Im więcej pieniędzy będziemy mieli u naszych podatników, żeby mogli wydawać, tym szybciej wyjdziemy z tej recesji, więc podnosić podatki, wyciągać pieniądze z kieszeni czy obcinać jakieś koszty byłoby bez sensu, tego nie będziemy robić – powiedział w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Biznes szef resortu finansów, Tadeusz Kościński.

Rząd liczy, że w 2021 r. dodatkowe wpływy przyniosą głównie dalsze uszczelnianie systemu podatkowego, dokończenie reformy otwartych funduszy emerytalnych (OFE) oraz zaplanowane na 1 stycznia przyszłego roku wprowadzenie podatku od sprzedaży detalicznej. Równocześnie Ministerstwo Finansów nie wyklucza zmian dotyczących systemu ulg podatkowych.

– Nie mamy konkretnego planu, koncepcji, strategii, że likwidujemy ulgi. Ale na pewno będziemy bacznie uważać, czy one są efektywnie wykorzystane, czy nie możemy lepiej ich wykorzystać. Cały czas rozmawiamy z biznesem, z rynkiem i słuchamy, co rynek ma do powiedzenia. Oczekuję na ciekawe propozycje, jakie ulgi by pomogły rozkręcić naszą gospodarkę. Jak będzie coś ciekawego, na pewno będziemy to tak szybko wdrażać, jak tylko możemy – wyjaśnia Kościński.

Jak zaznacza minister finansów, dodatkowe przychody mógłby przynieść też podatek cyfrowy – danina dotycząca największych międzynarodowych koncernów technologicznych (m.in. Amazon, Apple, Google i Facebook). Polska liczy, że w tym przypadku podatek zostanie zainicjowany na poziomie całej Unii Europejskiej lub też Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

mp