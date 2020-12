Podatki 2021: Wzory formularzy CIT do zmiany

Formularze podatkowe dla podatku dochodowego CIT zostaną dostosowane do zmian ustawowych – wynika z nowego projektu rozporządzenia Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Modyfikacje dotyczą zarówno zmian związanych z pandemią koronawirusa, jak i innych zmian wprowadzanych w ustawie o CIT.

Nowy projekt określa nowe wzory zeznań (CIT-8 i CIT-8AB) oraz informacji (CIT-8/O, CIT/BR, CIT/8S, CIT-8SP, CIT/IP, CIT/WW, CIT/WZ, CIT/WZG i CIT/KW).

Poszczególne formularze zostaną przede wszystkim dostosowane do zmian przewidzianych w tarczach antykryzysowych. Pakiet modyfikacji dotyczy również listopadowej nowelizacji ustawy o CIT, w efekcie której podatnik chcący skorzystać z ryczałtu będzie zobowiązany do dopasowania dotychczasowych rozliczeń w CIT do nowych wymogów systemowych (uwzględnienie w podstawie opodatkowania kategorii świadczeń, które w innym razie pozostałyby nieopodatkowane albo mogłyby zostać opodatkowane podwójnie).

„Dodatkowo przedmiotowe rozporządzenie określa wzory informacji CIT/8S i CIT/8SP, które wymagają zmian o charakterze dostosowawczym i porządkowym. Konieczność modyfikacji formularzy CIT/8S i CIT/8SP wynika z obowiązku monitorowania wykorzystywanej przez przedsiębiorców prowadzących na terenie SSE i na terenie objętym decyzją o wsparciu, pomocy publicznej, w szczególności pułapu maksymalnej dopuszczalnej pomocy publicznej w formie zwolnienia podatkowego” – wyjaśniają projektodawcy.

W projekcie założono także inne zmiany o technicznym i doprecyzowującym charakterze.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia (z 14 grudnia 2020 r.) Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Rozporządzenie wejdzie w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Z projektem rozporządzenia można się zapoznać tutaj, a nowe wzory CIT są dostępne tu.

mp