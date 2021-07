Podatki 2021: Wkrótce nowe wzory struktur JPK_VAT

Rozpoczęły się konsultacje podatkowe dotyczące nowych wzorów struktur JPK_V7K i JPK_V7M, które potrwają do 31 lipca br. Szykowane modyfikacje mają bezpośredni związek ze zmianami w ustawie o podatku VAT, odnoszącymi się m.in. do unijnego pakietu VAT e-commerce oraz terminów zwrotu podatku. Nowe regulacje mają zacząć obowiązywać w okresie od 1 lipca 2021 do 1 stycznia 2022 r.

W resorcie finansów przygotowano nowe wzory struktury logicznej JPK_VAT z deklaracją w dwóch wersjach: JPK_V7M – dla podatników rozliczających się miesięcznie; JPK_V7K – dla podatników rozliczających się kwartalnie.

„Nowe struktury JPK_V7M i JPK_V7K zostały opracowane na podstawie znowelizowanego rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług i uwzględniają m.in. implementację pakietu VAT e-commerce” – informuje Ministerstwo Finansów.

Szykowane wzory schematów JPK_V7K i JPK_V7M uwzględniają ponadto przyspieszone terminy zwrotu podatku VAT – chodzi konkretnie o 15-dniowy termin wynikający z projektowanego programu dla tzw. podatników bezgotówkowych oraz 40-dniowy termin związany z założeniami Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

Aktualnie wzory nowych schematów są przedmiotem konsultacji podatkowych, które potrwają do końca lipca br.

Szczegółowe informacje nt. nowych wzorów struktur JPK_VAT i trwających konsultacji można znaleźć tutaj.

