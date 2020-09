Podatki 2021: Więcej firm skorzysta z obniżonej stawki CIT

Limit przychodów z bieżącego roku podatkowego, który uprawnia do korzystania z obniżonej do 9 proc. stawki podatku dochodowego CIT, zostanie podwyższony z 1,2 mln euro do 2 mln euro – wynika z przygotowanego przez Ministerstwo Finansów projektu nowelizacji ustaw podatkowych.

Aktualnie preferencyjna stawka opodatkowania przysługuje podatnikom rozpoczynającym prowadzenie działalności i podatnikom posiadającym status małego podatnika. W praktyce dla określenia statusu małego podatnika pod uwagę brane są przychody z poprzedniego roku podatkowego (limit wynosi obecnie 2 mln euro). Z kolei w przypadku przychodów z roku podatkowego, w którym podatnik stosuje daną stawkę CIT (9 proc. lub 19 proc.) limit wynosi aktualnie 1,2 mln euro.

„Zaproponowana zmiana polegająca na zwiększeniu limitu przychodów z roku podatkowego do 2 mln euro oznacza zrównanie tych dwóch (niejednolitych dotychczas) wartości (limitów)” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

W efekcie dochody sektora finansów publicznych mają ulec zmniejszeniu o ok. 0,4 mld zł w skali roku.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 15 września 2020 r.) o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.

Większość nowych przepisów wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj.

