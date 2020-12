Podatki 2021: Ważne zmiany w uldze mieszkaniowej

Termin na wydatkowanie na własne cele mieszkaniowe uzyskanego w 2018 r. przychodu ze sprzedaży nieruchomości zostanie wydłużony do 31 grudnia 2021 r. – wynika z projektu rozporządzenia, który przygotowano w Ministerstwie Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Z dłuższego terminu dotyczącego ulgi mieszkaniowej skorzystać może w praktyce ok. 72 tys. podatników.

„Celem projektowanego rozporządzenia jest wydłużenie na podstawie art. 50 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, z późn. zm.), terminu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu z dnia 1 stycznia 2009 r., Dz. U. z 2008 r. poz. 1316 obowiązującym do końca 2018 r.)” – wskazują projektodawcy.

Przepis ten mówi, że wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych – w wysokości odpowiadającej iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Warunkiem jest wydatkowanie tych przychodów w określonym czasie na własne cele mieszkaniowe.

W projekcie przewidziano, że w przypadku podatników, którzy dokonali odpłatnego zbycia w 2018 r. wydatkowanie przychodu na własne cele mieszkaniowe, co pozwala na skorzystanie z ulgi mieszkaniowej, będzie możliwe do 31 grudnia 2021 r. Termin zostanie więc przedłużony o rok i będzie to korzystne dla podatników w czasie trwającej pandemii koronawirusa.

„Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują zmienione przepisy dot. ulgi mieszkaniowej. Okres na wydatkowanie przychodów został wydłużony z 2 lat do 3 lat. Czyli osoba, która sprzedała nieruchomość w 2019 r., ma czas na wydatkowanie przychodu uzyskanego z tej sprzedaży do końca 2022 r.” – tłumaczy Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia (z 8 grudnia 2020 r.) Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie przedłużenia terminu na wydatkowanie na własne cele mieszkaniowe przychodu uzyskanego w 2018 r. z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Nowe przepisy mają wejść w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Z projektem rozporządzenia można się zapoznać tutaj.

mp