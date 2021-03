Podatki 2021: Termin na złożenie zeznania i wpłatę CIT będzie wydłużony

Termin na złożenie zeznania oraz wpłatę należnego podatku dochodowego CIT zostanie w tym roku wydłużony do 30 czerwca. Jak tłumaczy Ministerstwo Finansów, takie ułatwienie jest zasadne z powodu aktualnej sytuacji obowiązywania stanu pandemii koronawirusa i związanych z tym różnych trudności. Na zmianie skorzysta w sumie ok. 0,5 mln podatników podatku CIT.

„W aktualnej sytuacji obowiązywania stanu epidemii zasadne jest wprowadzenie dla podatników rozwiązań ułatwiających wywiązywanie się z ustawowego obowiązku rocznego rozliczenia podatku dochodowego” – wskazano w uzasadnieniu projektu.

Projekt rozporządzenia przewiduje przedłużenie do 30 czerwca 2021 r. terminu na złożenie i wpłatę należnego podatku CIT.

Wydłużenie terminu ma odnosić się do wszystkich podatników, których rok podatkowy zakończył się w okresie od 1 grudnia 2020 do 28 lutego 2021 r. Równocześnie z przedłużenia terminu skorzystają wszyscy podatnicy ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych, których pierwszy rok opodatkowania ryczałtem zaczyna się w okresie od 1 stycznia do 1 marca 2021 r.

Jak szacuje resort finansów, zmiana będzie dotyczyć w praktyce ok. 0,5 mln podatników podatku CIT.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia (z 9 marca 2021 r.) Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

Rozporządzenie wejdzie w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Z projektem rozporządzenia można się zapoznać tutaj.

