Podatki 2021: Termin do odliczenia VAT będzie dłuższy

Termin do odliczenia VAT naliczonego na bieżąco będzie wydłużony łącznie do 4 okresów rozliczeniowych – wynika z przygotowanego przez Ministerstwo Finansów projektu nowelizacji ustawy o VAT. W efekcie podatnicy rozliczający się miesięcznie będą mieli wydłużony efektywnie czas na dokonanie odliczenia do 4 miesięcy. W przypadku podatników, którzy rozliczają się kwartalnie, zasady pozostaną bez zmian.

„Obecnie jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, 10d i 10e ustawy o VAT, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych. Upływ wskazanego terminu wiąże się z brakiem możliwości odliczenia przez podatnika podatku naliczonego na bieżąco i koniecznością dokonania korekty deklaracji podatkowej” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Zgodnie z projektem, z początkiem 2021 r. dojdzie do wydłużenia terminu do odliczenia VAT naliczonego na bieżąco łącznie do 4 okresów rozliczeniowych. Dla podatników rozliczających się kwartalne termin pozostanie bez zmian, co oznacza, że nadal będą mogli odliczyć „na bieżąco” VAT naliczony w okresie rozliczeniowym, w którym nabywają to prawo albo w 2 następnych okresach rozliczeniowych.

Odpowiednie zmiany zostaną wprowadzone w art. 86 ust. 11 ustawy o VAT. Jak zaznaczają projektodawcy, wydłużenie terminu będzie korzystne dla rozliczających się miesięcznie podatników.

„Zmiana wydłuży podatnikom rozliczającym się miesięcznie efektywnie czas na dokonanie odliczenia łącznie do 4 miesięcy. W stosunku do podatników rozliczających się kwartalnie rozwiązanie pozostaje bez zmian w stosunku do obowiązującego stanu prawnego” – podkreśla Ministerstwo Finansów.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 14 sierpnia 2020 r.) o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe.

Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2021 r.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj.

