Podatki 2021: Tarcza finansowa PFR bez podatku dochodowego

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia, które zakłada zaniechanie poboru podatku dochodowego od dochodów z tytułu umorzenia subwencji finansowej udzielonej w ramach tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju. Nowe rozporządzenie ma wejść w życie przed 20 lipca br., czyli przed terminem rozliczenia zaliczek na podatek dochodowy.

Co istotne, rozporządzenie będzie wywoływać skutki dla przedsiębiorców również na lata kolejne. Dotyczy to przedsiębiorców, którzy w efekcie strat będą obniżać podatek w następnych latach. Jak tłumaczy Ministerstwo Finansów, nowe rozporządzenie będzie stanowić kolejny element wsparcia dla firm w czasie kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa.

– Zaniechanie poboru podatku od przychodów z tytułu umorzenia subwencji z PFR nie wpłynie na kwalifikację kosztów sfinansowanych subwencją. Koszty sfinansowane z udzielonej subwencji kwalifikowane są do kosztów uzyskania przychodów na ogólnych zasadach. Oznacza to, że wydatki pokryte z takich środków stanowią koszty podatkowe, jeżeli spełniają ogólne przesłanki wynikające z ustaw podatkowych do takiej ich kwalifikacji – wyjaśnia wiceminister finansów, Jan Sarnowski.

Zaniechanie ma mieć zastosowanie wobec dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 czerwca 2021 do 31 grudnia 2022 r.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia (z 7 lipca 2021 r.) Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia subwencji finansowej otrzymanej w ramach Tarcz Finansowych Polskiego Funduszu Rozwoju.

Nowe przepisy mają wejść w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Z projektem rozporządzenia można się zapoznać tutaj.

mp