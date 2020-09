Podatki 2021: Spółki komandytowe staną się podatnikami CIT

Spółki komandytowe i niektóre spółki jawne zostaną objęte zakresem podmiotowym ustawy o podatku dochodowym CIT – wynika z projektu nowelizacji, który przedstawiło Ministerstwo Finansów. Szacuje się, że zmiana przyniesie budżetowi państwa ok. 2 mld zł w pierwszym roku obowiązywania.

„Projekt przewiduje objęcie zakresem podmiotowym ustawy o CIT mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółek komandytowych oraz tych spółek jawnych, których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne i w przypadku których podatnicy podatku dochodowego partycypujący w zyskach takich spółek jawnych nie są ujawniani, co powoduje możliwość uchylania się tych podmiotów z opodatkowania podatkiem dochodowym” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

W praktyce regulacje nie obejmą spółek jawnych, w przypadku których tożsamość wszystkich wspólników spółki, którzy są podatnikami podatku dochodowego (osoby fizyczne lub prawne), będzie ujawniona właściwemu urzędowi skarbowemu.

Jak tłumaczy resort finansów, w przypadku spółek komandytowych, w których powiązania pomiędzy wspólnikami nie wskazują na „cel optymalizacyjny” ich utworzenia, przewidziano zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym komandytariuszy takich spółek. W konsekwencji efektywne opodatkowanie dochodów komandytariuszy z udziału w zyskach spółki komandytowej, opodatkowanej stawką CIT na poziomie 9 proc. uzyskanych dochodów, ma pozostać porównywalne do obecnego poziomu.

„Dodatkowo w ramach projektowanych regulacji przewidziano wyłączenie z zakresu stosowania klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania dochodów komandytariusza osiągniętych z tytułu uczestnictwa w zysku spółki komandytowej prowadzącej działalność operacyjną, która nie ma sztucznego charakteru” – wskazują projektodawcy.

Zmiany mają dotyczyć w praktyce ok. 70 tys. spółek komandytowych i spółek jawnych. Ministerstwo Finansów zakłada, że podatek CIT wykazywać będzie ok. 10,1 tys. nowych podatników, co ma przynieść w pierwszym roku obowiązywania nowych przepisów niecałe 2 mld zł dodatkowych wpływów podatkowych.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 15 września 2020 r.) o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.

Większość nowych przepisów wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj.

mp