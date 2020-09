Podatki 2021: Spółki komandytowe będą podatnikami CIT?

Od 2021 r. spółki komandytowe mogą stać się podatnikami podatku dochodowego CIT – na taką możliwość wskazuje aktualny wykaz prac legislacyjnych i programowych rządu. Jak oceniają eksperci firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton, taka zmiana byłaby dużą i niemiłą niespodzianką dla wielu polskich firm prywatnych.

Opublikowane w wykazie informacje wskazują, że jednym z obszarów zmian ma być wprowadzenie „przepisów uszczelniających system podatku dochodowego poprzez m.in. objęcie zakresem przedmiotowym ustawy CIT mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółek komandytowych oraz tych spółek jawnych, w przypadku których podatnicy podatku dochodowego partycypujący w zyskach takich spółek jawnych nie są ujawniani”. Jak przy tym zaznaczono, zmiany mają być odpowiedzią na tworzone przez podatników „struktury optymalizacyjne z wykorzystaniem spółek komandytowych”.

Budząca wątpliwości zmiana miałaby wejść w życie prawdopodobnie już z początkiem 2021 r. Zdaniem ekspertów Grant Thornton, to zła wiadomość dla dziesiątek tysięcy firm rodzinnych, które w najbliższym czasie będą musiały ponownie skupiać swoją uwagę na kwestiach podatkowych.

„Przedstawione założenia do projektu ustaw o podatkach dochodowych prowadzą nie tyle do uszczelnienia systemu podatkowego, co do podniesienia opodatkowania dochodów przedsiębiorstw. W dobie obecnej sytuacji epidemicznej trudno zrozumieć takie działania, tym bardziej że odracza się nieustannie wejście w życie przepisów, dotyczących opodatkowania wypłat należności na rzecz podmiotów zagranicznych (nierezydentów) a z drugiej strony zwiększa się opodatkowanie polskich przedsiębiorców” – oceniają eksperci Grant Thornton.

mp