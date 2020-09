Podatki 2021: Rząd wprowadzi 5 podatków i opłat spożywczo-środowiskowych

W 2021 r. rząd może wprowadzić w sumie aż 5 nowych podatków i opłat spożywczo-środowiskowych. Część nowych danin może wejść w życie już 1 stycznia przyszłego roku. Jak wskazują eksperci firmy doradczej PwC, lista zaplanowanych obciążeń obejmuje nie tylko tzw. podatek cukrowy i opłatę mocową, ale też m.in. dotyczącą smarów opłatę depozytową i podatek od plastiku.

Z początkiem nowego roku w życie wejść ma m.in. opłata od środków spożywczych (podatek cukrowy). Danina obejmie napoje z dodatkiem cukrów, substancji słodzących oraz kofeiny lub tauryny. Styczniową nowością będzie też opłata za zezwolenie na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości alkoholu powyżej i poniżej 18 proc. W tym przypadku obciążenie dotyczy napojów alkoholowych w opakowaniach o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.

Również od 1 stycznia 2021 r. obowiązywać zacznie nowa opłata mocowa – taką pozycję będą zawierać rachunki za energię elektryczną zużywaną przez każdego odbiorcę. Pierwotnie opłata miała wejść w życie już 1 października br., ale zdecydowano się na wydłużenie okresu przejściowego do nowego roku.

Na początek 2021 r. zaplanowano też wdrożenie unijnego podatku od plastiku, ale na razie nie ma jeszcze konkretnych szczegółów dotyczących tej daniny.

„Wprowadzenie tego podatku to pomysł unijny i będzie on nakładany na państwa członkowskie UE, które będą musiały dopłacać m.in. do niepoddanego recyklingowi plastiku” – tłumaczą eksperci PwC.

Publicznie zaprezentowano również planowane regulacje dotyczące tzw. opłaty depozytowej. Opłata ta objąć ma smary i będzie co do zasady do odzyskania w przypadku zwrotu zużytych produktów. Taka opłata funkcjonuje już obecnie np. w odniesieniu do akumulatorów.

„Zgodnie z aktualną wersją projektu, opłata depozytowa wejdzie w życie w terminie 24 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy. Należy jednak podkreślić, iż wydłużony okres wprowadzenia tej opłaty jest prawdopodobnie związany z próbą ukształowania odpowiednich zachowań konsumenckich związanych ze zwrotem zużytych produktów” – wyjaśniają eksperci PwC.

mp