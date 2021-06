Podatki 2021: Rejestracja w nowym systemie TAX FREE już od 1 lipca

Z początkiem przyszłego miesiąca możliwa będzie już rejestracja przedsiębiorców w systemie informatycznym TAX FREE na platformie PUESC. Obecnie system działa jeszcze w formie papierowej, a od 2022 r. zwrot podatku VAT podróżnym będzie możliwy tylko wtedy, jeśli sprzedawca wystawi dokument TAX FREE w elektronicznej postaci.

„1 lipca 2021 r. rusza rejestracja przedsiębiorców do systemu informatycznego TAX FREE na platformie PUESC. System zwrotu podatku VAT podróżnym TAX FREE obecnie działa w formie papierowej, od przyszłego roku będzie działał w formie elektronicznej” – czytamy w komunikacie opublikowanym przez Ministerstwo Finansów.

Co ważne, od początku 2022 r. wszyscy sprzedawcy w systemie zwrotu VAT podróżnym zostaną zobowiązani do wystawiania dokumentów TAX FREE w formie elektronicznej. W praktyce poszczególni przedsiębiorcy będą mieć teraz pół roku na dostosowanie się do nowych regulacji i systemu informatycznego.

Jak przekonuje resort finansów, system TAX FREE przyniesie ze sobą ułatwienia dla przedsiębiorców oraz podróżnych. Strony uzyskają m.in. szybki i łatwy dostęp do danych nt. transakcji realizowanych w systemie TAX FREE. Łatwiejsze mają być też same rozliczenia – zarówno z podróżnymi, jak i administracją skarbową. Jednym z głównych efektów będzie również przyspieszenie procedur na granicach oraz zwrotu podatku VAT.

Podobne systemy elektroniczne funkcjonują już m.in. w Austrii, Hiszpanii, Estonii oraz we Włoszech.

mp