Podatki 2021: Podatek cukrowy przyniesie budżetowi 3 mld zł rocznie

Nowa opłata od środków spożywczych (tzw. podatek cukrowy) ma przynieść budżetowi państwa ok. 3 mld zł wpływów w skali roku – wynika z rządowych założeń. Danina zacznie obowiązywać już z początkiem stycznia 2021 r. i obejmie przede wszystkim producentów napojów oraz hurtownie.

Podatek dotyczyć będzie napojów z dodatkiem cukrów, substancji słodzących, kofeiny lub tauryny. Opłata obejmie głównie podmioty zaopatrujące sklepy prowadzące sprzedaż detaliczną (np. producenci napojów i hurtownie).

Nowa opłata wyniesie co do zasady 0,50 zł w przypadku zawartości cukrów w ilości równej lub mniejszej niż 5 g na 100 ml napoju lub za zawartość w jakiejkolwiek ilości co najmniej jednej substancji słodzącej. Stawka wyniesie 0,05 zł za każdy gram cukrów ponad 5 g w 100 ml napoju. Z kolei dla napojów zawierających dodatek kofeiny/tauryny opłata wyniesie 0,10 zł w przeliczeniu na litr napoju. Co ważne, z opłaty wyłączone będą m.in. suplementy diety.

Eksperci firmy doradczej PwC oceniają, że podatek cukrowy może oznaczać spore wyzwania dla części firm. Wśród tych wymogów znajdują się m.in. konieczność identyfikacji towarów, które będą obciążone opłatą, oraz obliczenia prawidłowej wysokości daniny i przygotowywania odpowiedniej dokumentacji sprawozdawczej. Jak zaznacza PwC, wyzwaniem może być w praktyce również określenie wpływu nowych regulacji na relacje handlowe na rynku.

Opłatę wprowadza ustawa z 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1492 i 1493).

Przepisy dotyczące podatku cukrowego wejdą w życie 1 stycznia 2021 r.

Z ustawą można się zapoznać tutaj.

mp