Podatki 2021: Pakiet zmian w podatkach dochodowych już w Dzienniku Ustaw

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustaw o podatkach dochodowych. Pakiet zmian obejmuje m.in. podniesienie do 2 mln euro limitu przychodów uprawniających do stosowania przez podatników stawki CIT na poziomie 9 proc. oraz ograniczenie tzw. ulgi abolicyjnej. Finalna wersja ustawy zakłada też budzące wiele kontrowersji objęcie podatkiem CIT spółek komandytowych. Większość nowych regulacji wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r.

Nowe regulacje obejmują m.in. wprowadzenie do prawa podatkowego definicji spółki nieruchomościowej i ustanowienie szczególnych przepisów ws. opodatkowania tego rodzaju spółek. Jednymi z ważniejszych zmian będą także podniesienie z 1,2 mln euro do 2 mln euro limitu przychodów, który uprawnia do stosowania 9 proc. stawki CIT, oraz ograniczenie ulgi abolicyjnej (odliczenie limitowane do wysokości 1360 zł). Przewidziano również podwyższenie z 250 tys. euro do 2 mln euro limitu przychodów dotyczącego możliwości korzystania z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Najgłośniejszą ze zmian jest objęcie podatkiem CIT spółek komandytowych. Finalnie Sejm odrzucił korzystne dla biznesu poprawki senackie. Oznacza to, że w efekcie nawet ok. 40 tys. polskich firm rodzinnych zapłaci dodatkowy podatek.

– Apelowaliśmy do posłów, aby nie nakładali na firmy dodatkowych obciążeń tuż przed zakończeniem roku podatkowego i w okresie największego kryzysu gospodarczego od 30 lat. Wiele przedsiębiorstw walczy teraz o przetrwanie i utrzymanie miejsc pracy. Wprowadzenie nowego podatku zaszkodzi gospodarce i polskim rodzinnym firmom – komentuje doradca podatkowy i ekspert Konfederacji Lewiatan, Przemysław Pruszyński.

Eksperci twierdzą, że ustawa jest sprzeczna z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o zasadę zaufania obywatela do państwa i stanowionego prawa. W tym przypadku kontrowersje budzi ograniczony czas na przygotowanie się np. do zmiany formy prowadzenia działalności – w praktyce w wielu firmach wejście w opodatkowanie podatkiem CIT będzie bowiem wymuszone w trakcie roku podatkowego, czyli 1 maja 2021 r.

Zmiany wprowadza ustawa z 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. Nowela została podpisana przez prezydenta 28 listopada br. i została wczoraj opublikowana w Dzienniku Ustaw.

Większość nowych przepisów wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r.

Z nowelizacją można się zapoznać tutaj.

mp