Podatki 2021: Opłata reprograficzna obejmie też smartfony i komputery?

Rząd rozważa rozszerzenie opłaty reprograficznej na nowe urządzenia, w tym smartfony, tablety, laptopy i komputery stacjonarne. Pomysł krytycznie ocenia m.in. Federacja Konsumentów, według której taki parapodatek pogłębiłby w Polsce problemy związane z wykluczeniem cyfrowym. Obecnie z komputerów i internetu nie korzysta niemal 5 mln Polaków.

Federacja Konsumentów szacuje, że jeśli urządzenia w stylu smartfonów i laptopów zostaną objęte opłatą reprograficzną na poziomie do 6 proc., to ceny takiego sprzętu wzrosną nawet o kilkaset złotych. W efekcie dojść może do ograniczenia popytu, co jeszcze bardziej zaostrzy problemy związane z wykluczeniem cyfrowym.

– Opłata reprograficzna jest nałożona na niektóre nośniki, np. papier i płyty CD, a projektowane zmiany mają rozszerzyć ją na kolejne nośniki: smartfony, laptopy czy telewizję z funkcją smart. Nie widzimy jednak związku między korzystaniem z tych nośników a stratami po stronie twórców. Jeżeli np. słuchamy muzyki na smartfonie, to nie plików zapisanych w pamięci urządzenia, ale raczej muzyki świadczonej jako usługa, za którą płacimy w ramach streamingu czy video on demand – powiedział agencji Newseria Biznes członek Rady Krajowej Federacji Konsumentów, Michał Herde.

Z raportu pn. „Wykluczenie cyfrowe podczas pandemii. Dostęp oraz korzystanie z internetu i komputera w wybranych grupach społecznych”, który przygotowała Federacja Konsumentów, wynika, że aktualnie blisko 5 mln osób nadal nie korzysta z internetu czy komputera. Wśród głównych przyczyn znajdują się wysokie koszty sprzętu (21,6 proc. wskazań wykluczonych cyfrowo gospodarstw domowych) oraz dostępu do internetu (14,7 proc.).

mp