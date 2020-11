Podatki 2021: Obowiązek informowania o strategii podatkowej coraz bliżej

Prawdopodobnie jeszcze w listopadzie br. opublikowana zostanie nowelizacja, która zakłada m.in. wprowadzenie nowego obowiązku publikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej. Obowiązek będzie dotyczyć dużych podatników, w tym podatkowych grup kapitałowych oraz podatników o przychodach na poziomie ponad 50 mln euro w skali roku.

Ustawa wdrażająca obowiązek ws. strategii podatkowych zostanie uchwalona najprawdopodobniej już 27 listopada br., a do końca miesiąca może być już opublikowana w Dzienniku Ustaw. Nowe regulacje powinny wejść w życie z początkiem 2021 r.

Finalnie nowy obowiązek informowania o realizowanej strategii podatkowej obejmie podatkowe grupy kapitałowe (ok. 65 grup) oraz podmioty o przychodach w wysokości ponad 50 mln euro (ok. 2,8 podatników). Podmioty te będą zobowiązane do przekazywania m.in. informacji dotyczących procesów i procedur zarządzania wykonywaniem obowiązków podatkowych, sposobu identyfikacji ryzyk podatkowych oraz podejścia do transakcji z podmiotami powiązanymi.

„Pod hasłem działań uszczelniających, na wielu podatników, pod groźbą dotkliwych sankcji pieniężnych, zostaną więc nałożone dodatkowe obowiązki. W praktyce może to oznaczać konieczność stworzenia lub zweryfikowania i uaktualnienia strategii podatkowej” – komentują eksperci firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton.

Zgodnie z nowymi przepisami, publikacji podlegać powinny po raz pierwszy informacje o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy, który rozpoczyna się po 31 grudnia 2020 r. Jak wskazują eksperci, regulacje w tej kwestii nie są jednak precyzyjne.

„Nowe przepisy wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i brak jest adnotacji, że mają zastosowanie do dochodów osiągniętych po tej dacie. W związku z tym uzasadniona jest obawa, że obowiązek opublikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej powstanie już w 2021 r. i będzie dotyczyć bieżącego roku podatkowego” – tłumaczy Grant Thornton.

mp