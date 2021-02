Podatki 2021: Objaśnienia ws. Slim VAT do korekty?

Przygotowane w Ministerstwie Finansów objaśnienia dotyczące tzw. pakietu Slim VAT wymagają poprawek – twierdzą eksperci Business Centre Club. Pewne wątpliwości wciąż budzą m.in. kwestie dotyczące ujmowania faktur korygujących, wiążących informacji stawkowych (WIS) oraz systemu TAX FREE. Pakiet Slim VAT obowiązuje od początku 2021 r.

Na początku tygodnia zakończyły się konsultacje publiczne dotyczące objaśnień do pakietu Slim VAT. W założeniu zestaw wdrożonych 1 stycznia 2021 r. zmian ma upraszczać i porządkować regulacje obowiązujące w zakresie podatku VAT.

„Zmiany wprowadzane przez Slim VAT okazały się być jednocześnie bardzo istotne i niestety – bardzo niejasne, co wprost uwidoczniły uwagi zgłaszane już na etapie konsultacji publicznych dotyczących projektu ustawy” – wskazują eksperci BCC.

Nowe przepisy budzą pewne wątpliwości. Jak tłumaczy BCC, chodzi przede wszystkim o zasady ujmowania korekt zmniejszających podstawę opodatkowania. Z początkiem 2021 r. zrezygnowano z warunku uzyskania przez wystawcę faktury korygującej in minus potwierdzenia ich otrzymania przez nabywcę lub usługobiorcę. Nowe rozwiązanie oznacza w praktyce „oderwanie” momentu odliczenia od faktu otrzymania faktury korygującej.

„Wprowadzony pakietem Slim VAT sposób rozliczania faktur korygujących in minus – w szczególności właśnie z perspektywy nabywcy dokonującego odliczenia VAT naliczonego – w ocenie organizacji może budzić poważne kontrowersje i wątpliwości co do sposobu dokonania przedmiotowego odliczenia” – czytamy w opinii przygotowanej przez BCC.

Inne wątpliwości budzą również nowe przepisy dotyczące zagadnień związanych z wiążącymi informacjami stawkowymi (WIS) oraz systemem zwrotu podatku VAT na rzecz osób fizycznych niemających miejsca zamieszkania na terenie Unii Europejskiej (system TAX FREE).

mp