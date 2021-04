Podatki 2021: Nowy pakiet zmian w ustawie akcyzowej

Z początkiem maja br. w życie wejdzie duża nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym. Nowe regulacje mają pomóc m.in. w wyeliminowaniu nieprawidłowości dotyczących opodatkowania wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych. Obecnie nowela czeka już tylko na publikację w Dzienniku Ustaw.

„Głównym celem ustawy jest wyeliminowanie nieprawidłowości w obszarze opodatkowania akcyzą wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, poprzez uszczelnienie obrotu tymi wyrobami” – czytamy w komunikacie prezydenckiej kancelarii.

Zmiany będą sprowadzać się w praktyce m.in. do wprowadzenia nowych obowiązków względem samochodów osobowych, ciężarowych i specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.

W pakiecie przewidziano również np. zmiany dotyczące zasad opodatkowania suszu tytoniowego, warunków do zastosowania zwolnienia z akcyzy dla wyrobów energetycznych przeznaczonych do celów żeglugi, zwolnień z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego podmiotów prowadzących składy podatkowe czy też zezwoleń na prowadzenie działalności akcyzowej.

W nowelizacji przewidziano również zaimplementowanie do polskiego prawa dyrektywy Rady (UE) 2019/475 z 18 lutego 2019 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE i 2008/118/WE w odniesieniu do włączenia włoskiej gminy Campione d’Italia oraz włoskich wód jeziora Lugano do obszaru celnego UE i do terytorialnego zakresu stosowania dyrektywy 2008/118/WE.

Zmiany wprowadza ustawa z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja została podpisana przez prezydenta 8 kwietnia br.

Większość nowych przepisów wejdzie w życie 1 maja 2021 r.

Z nowelizacją można się zapoznać tutaj.

mp