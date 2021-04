Podatki 2021: Nowy pakiet uszczelniający VAT w międzynarodowym e-handlu

W drugiej połowie roku w życie wejść ma pakiet zmian uszczelniających VAT w międzynarodowym e-handlu. Projekt nowelizacji ustawy o VAT, który zakłada m.in. ważne zmiany dotyczące tzw. małych przesyłek z krajów trzecich, został już przyjęty przez rząd. Jedną z kluczowych zmian będzie likwidacja w całej Unii Europejskiej zwolnienia odnoszącego się do importu tzw. małych przesyłek o wartości do 22 euro.

Projekt przewiduje implementację do polskiego systemu prawnego rozwiązań unijnych określonych w tzw. pakiecie e-commerce. Najbardziej istotną nowością będzie likwidacja na terenie całej UE zwolnienia z podatku VAT dla importu tzw. małych przesyłek o wartości do 22 euro.

– To projekt, który w zamyśle Komisji Europejskiej ograniczy napływ paczek z nieopodatkowanymi towarami z krajów trzecich do Unii Europejskiej. Tracą na nim nie tylko budżety poszczególnych państw, ale przede wszystkim unijni przedsiębiorcy. Nie mogą konkurować z firmami, często z operującymi z dalekiego wschodu, które sprzedają takie same towary, co oni, ale tańsze o VAT, czyli często nawet o ¼. Pakiet e-commerce jest istotnym krokiem w kierunku ukrócenia tego procederu – komentuje wiceminister finansów, Jan Sarnowski.

W ramach pakietu e-commerce dojdzie również m.in. do znacznego poszerzenia zakresu transakcji b2c, które dla celów podatku VAT można rozliczać z wykorzystaniem tzw. uproszczonej procedury one stop shop.

– Pakiet e-commerce ułatwi działanie firmom wysyłającym towary z Polski do konsumentów w innych krajach Europy. Dzięki nowym procedurom przedsiębiorcy handlujący w Internecie nie będą już musieli oddzielnie rejestrować się na potrzeby VAT i rozliczać w każdym kraju, do którego wysyłają towary – dodaje Sarnowski.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Projekt został przyjęty przez rząd 8 kwietnia br.

Większość nowych regulacji wejdzie w życie 1 lipca 2021 r.

mp