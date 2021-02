Podatki 2021: Nowe wzory deklaracji PIT-4R i PIT-8AR

Wzory deklaracji podatkowych PIT-8R i PIT-8AR zostaną zaktualizowane – wynika z projektu rozporządzenia, który przygotowano w Ministerstwie Finansów. Wzory będą uwzględniać m.in. zmienione przepisy dotyczące prolongaty przekazania zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego. Nowe formularze znajdą zastosowanie do podatków pobranych w 2021 r.

W projekcie przewidziano zmiany we wzorach deklaracji rocznej o zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R) i deklaracji rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-8AR). Formularze zostaną dostosowane do zmian na poziomie ustawowym.

„Dostosowanie wzorów formularzy PIT-4R i PIT-8AR polega na uwzględnieniu zmiany przepisów prawa podatkowego w zakresie prolongaty przekazania przez płatników podatku PIT zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego pobranych od podatników w styczniu 2021 r. do 20 sierpnia 2021 r.” – wskazano w uzasadnieniu projektu.

Nowe formularze będą mieć zastosowanie do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od 1 stycznia 2021 r. Resort finansów wskazuje, że zmiany mogą mieć wpływ w sumie na ok. 1 mln podmiotów (płatników) zobowiązanych do składania tego rodzaju deklaracji.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia (z 11 lutego 2021 r.) Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozporządzenie wejdzie w życie w dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Z projektem rozporządzenia i nowymi wzorami można się zapoznać tutaj.

mp