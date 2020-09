Podatki 2021: Nowa ulga na robotyzację zachęci do inwestycji?

Z początkiem 2021 r. w polskim systemie podatkowym zacznie funkcjonować nowa ulga na robotyzację. Ministerstwo Finansów wskazuje, że preferencja będzie wspierać rozwój robotyzacji przemysłowej w przedsiębiorstwach. Szczegółowe założenia ulgi mają być zbliżone do obowiązującej już ulgi na badania i rozwój (B+R).

Nowa preferencja zostanie wprowadzona do przepisów ustaw o podatkach dochodowych PIT i CIT, przy czym resort finansów nie przedstawił jeszcze konkretnego projektu nowelizacji.

Zgodnie ze wstępnymi założeniami, przedsiębiorca, który prowadzi działalność przemysłową (produkcyjną), będzie mieć prawo do dodatkowego odliczenia 50 proc. kosztów robotyzacji. Ulga ma mieć początkowo charakter pilotażowy i obowiązywać przez 5 lat (od 1 stycznia 2021 r.).

Resort finansów wskazuje, że ulga zostanie oparta na zasadach podobnych do tych obowiązujących obecnie w uldze B+R. Chodzi o rozliczanie w ujęciu rocznym przez złożenie odpowiedniego załącznika do zeznania rocznego.

W nowych regulacjach przyjęta zostać ma definicja robota przemysłowego w oparciu o normę ISO 8373:2012 (z dodatkowymi 4 warunkami tzw. interconectivity).

Co istotne, za koszty kwalifikowane preferencji uznawane będą: – koszty nabycia fabrycznie nowych maszyn i urządzeń peryferyjnych; – koszt wartości WNiP niezbędnych do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do użytkowania robotów przemysłowych; – usługi szkoleniowe nabywane w związku z robotem przemysłowym; – koszty leasingu finansowego na nabycie robotów przemysłowych.

