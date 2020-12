Podatki 2021: MF szykuje zmiany dotyczące poboru podatku u źródła

Prowadzone są aktualnie prace legislacyjne nad wydaniem nowych rozporządzeń, które będą dotyczyć poboru podatku u źródła – poinformowało Ministerstwo Finansów. Resort zapowiada, że dojdzie do wydłużenia do 30 czerwca 2021 r. terminu odroczenia (dla określonych przypadków) procedury WHT refund. Jednocześnie prowadzone są też prace nad nowymi przepisami na poziomie ustawowym, które mają zmodernizować zasady poboru podatku u źródła.

Obecnie w resorcie finansów trwają prace nad nowymi rozporządzeniami dotyczącymi podatków dochodowych PIT i CIT. Na podstawie tych rozporządzeń wejście w życie procedury WHT refund ma zostać w określonych sytuacjach odroczone do 30 czerwca 2021 r. To odroczenie ma być zbliżone do wydawanych wcześniej rozporządzeń. Jak wskazuje Ministerstwo Finansów, nowe rozporządzenia wejdą w życie z początkiem 2021 r.

Równocześnie nadal przygotowywane są rozwiązania na poziomie ustawowym, które mają zmodernizować zasady poboru podatku u źródła. Resort tłumaczy, że propozycje nowych rozwiązań prawnych były już konsultowane ze środowiskiem biznesowym.

„Zaawansowane prace Ministerstwa Finansów nad modernizacją regulacji ustawowych, które dotyczą zasad poboru podatku u źródła, szczególnie zakresu obowiązywania tzw. procedury WHT refund (czyli obowiązku poboru podatku według stawki krajowej z prawem do zwrotu całości bądź części podatku), zostaną ukończone w 2021 r.” – można przeczytać w oficjalnym komunikacie resortu finansów.

mp