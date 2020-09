Podatki 2021: MF szykuje sporo zmian dotyczących ryczałtu

Ministerstwo Finansów przygotowało pakiet zmian w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Przewidziano m.in. wyraźne podniesienie (do 2 mln euro) limitu przychodów warunkującego wybór ryczałtu. Projektodawcy liczą, że nowe regulacje doprowadzą do zwiększenia atrakcyjności opodatkowania w takiej formie.

Nowe przepisy zostaną wprowadzone w ramach szerszej nowelizacji ustaw podatkowych. Resort finansów chce zwiększyć atrakcyjność opodatkowania w formie ryczałtu i poszerzyć grupę podatników, którzy będą mogli korzystać z tego rozwiązania.

Główną zmianą będzie podniesienie z 250 tys. euro do 2 mln euro limitu przychodów warunkującego wybór ryczałtu. Równocześnie zlikwidowana zostanie większość przypadków, kiedy określony rodzaj działalności wyłącza z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Zmniejszone zostaną także wysokości niektórych stawek ryczałtu.

„Co do zasady z ryczałtu będą mogli korzystać wszyscy przedsiębiorcy (pozostawiono nieliczne wyłączenia np. działalność kantorowa nie może być opodatkowana w tej formie), również w większości przypadków rozwiązuje spór dotyczący, kiedy mamy do czynienia z najmem jako źródłem przychodów, a kiedy jest to działalność gospodarcza. Obniżono także niektóre stawki (wolne zawody z 20 proc. do 17 proc.)” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 15 września 2020 r.) o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.

Większość nowych przepisów wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj.

mp