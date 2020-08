Podatki 2021: MF przedstawiło nowe szczegóły ws. estońskiego CIT-u

Resort finansów przekazał z końcem lipca br. do prekonsultacji projekt nowelizacji, która ma wprowadzić do polskiego systemu podatkowego tzw. estoński CIT. Nowe regulacje powinny wejść w życie już z początkiem 2021 r. Z mechanizmu skorzystać ma w praktyce ok. 200 tys. firm.

„Na styczeń 2021 r. planowane jest wejście w życie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, którą włącza do polskiego systemu podatkowego nowy, proinwestycyjny system opodatkowania, zwany estońskim CIT. Biorąc pod uwagę konieczność przygotowania się przedsiębiorców do nadchodzących zmian w prawie, już teraz chcemy im dać możliwość zapoznania się ze wstępną propozycją przepisów wraz z komentarzami wprowadzającymi” – wyjaśnia resort finansów.

Przedstawione propozycje zmian mają na razie konsultacyjny charakter i mogą zostać jeszcze zmienione w czasie prac rządowych i parlamentarnych. Sam projekt ma zostać opublikowany już wkrótce. Ministerstwo zapowiedziało również warsztaty konsultacyjne, które mają odbyć się na przełomie sierpnia i września br. w formie wideokonferencji.

Formuła estońskiego CIT-u opiera się na zasadzie mówiącej, że przedsiębiorca będzie płacić podatek dochodowy CIT dopiero wtedy, kiedy realizowane będą zyski. W roboczych materiałach, które opublikował resort finansów, przewidziano m.in. dwa alternatywne warianty opodatkowania na nowych zasadach (bez możliwości ich łączenia).

Pierwszy wariant opiera się na ryczałcie od dochodów spółek kapitałowych (system wzorowany na rozwiązaniu estońskim). W tym przypadku dochód do opodatkowania jest powiązany z kategoriami prawa bilansowego, a podstawowe zasady opodatkowania są znacznie zmodyfikowane.

Drugi z wariantów opiera się natomiast na specjalnym funduszu ekonomicznym, który pozwala na szybsze rozliczenie amortyzacji środków trwałych w kosztach podatkowych. Wtedy zasady opodatkowania zostają bez zmian i możliwe jest równoległe korzystanie z wszelkich preferencji podatkowych.

Z nowymi informacjami resortu finansów nt. estońskiego CIT-u można się zapoznać tutaj.

mp