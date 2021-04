Podatki 2021: Import przesyłek o wartości do 22 euro bez zwolnienia z VAT

Już 1 lipca br. na terenie całej Unii Europejskiej zlikwidowane zostanie zwolnienie z podatku VAT dla importu tzw. małych przesyłek o wartości do 22 euro. Ministerstwo Finansów przekonuje, że takie rozwiązanie powinno pozytywnie wpłynąć na konkurencyjność krajowych sprzedawców. Projekt nowelizacji, która ma dostosować polskie prawo do unijnego pakietu e-commerce, trafił już do Sejmu.

Kraje członkowskie UE mają czas do 30 czerwca 2021 r., aby dostosować się do unijnego pakietu e-commerce. Jedną z kluczowych zmian będzie usunięcie w całej wspólnocie zwolnienia z VAT dla importu towarów z krajów trzecich w przesyłkach o wartości do 22 euro.

„Projektowana zmiana uchyla art. 51 ustawy o VAT, w którym obecnie zawarte jest zwolnienie od podatku importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 22 euro, z wyłączeniem towarów importowanych w drodze zamówienia wysyłkowego. Jest to konsekwencja usunięcia zwolnienia dla importu towarów w małych przesyłkach o niskiej wartości, przewidzianego w tytule IV dyrektywy 2009/132/WE” – czytamy w uzasadnieniu projektu nowelizacji resortu finansów.

Jak przewiduje Ministerstwo Finansów, likwidacja zwolnienia powinna przyczynić się do poprawy konkurencyjności krajowych podatników – sprzedawców prowadzących sprzedaż na terenie Polski, którzy ponoszą ciężar podatku VAT. Obecnie często takie same towary, ale zakupione poza UE, korzystają tymczasem ze zwolnienia podatkowego.

Równocześnie wprowadzone zostanie nowe zwolnienie dla importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro, przy czym to zwolnienie będzie bezpośrednio uzależnione od zadeklarowania VAT w ramach nowej szczególnej procedury importu (IOSS).

Wprowadzenie zmian przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Projekt trafił do Sejmu 13 kwietnia br.

Nowe przepisy wejdą w życie 1 lipca 2021 r.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj.

