Podatki 2021: Ile firm skorzysta z estońskiego CIT-u?

Z tzw. estońskiego CIT-u skorzysta w Polsce nie więcej niż 25 proc. podatników podatku CIT – szacują eksperci Klubu Jagiellońskiego. W nowej analizie wskazano też na ryzyko, że po wdrożeniu preferencji firmy będą w praktyce wolały gromadzić gotówkę w bankach albo inwestować w nieruchomości.

Nowe rozwiązanie ma zostać wprowadzone do polskiego systemu już z początkiem 2021 r., ale Ministerstwo Finansów nie przedstawiło jeszcze konkretnego projektu ustawy. W założeniu estoński CIT przesuwa moment opodatkowania osób prawnych na moment dystrybucji zysków do udziałowców.

Nad Wisłą estoński CIT będzie jednak ograniczony do małych firm, które: – wykazują przychody nie wyższe niż 50 mln zł; – zatrudniają co najmniej 3 pracowników; – mają udziałowców będących osobami fizycznymi, a nie spółkami; – nie mają udziałów w innych podmiotach; – wykazują nakłady inwestycyjne.

Z rządowych szacunków wynika, że z preferencji skorzystać będzie mogło w Polsce ok. 200 tys. firm.

– Według bazy danych Infocredit, do której mam dostęp, jest to maksymalnie 125 tys. Czy to dużo? Liczba podatników wynosi ok. 500 tys., tak więc nowa forma rozliczenia CIT będzie dostępna jedynie dla ok. 25 proc. tychże firm (a w praktyce nawet mniej, gdyż baza danych, z której korzystam, nie pozwala na dokładną selekcję po liczbie pracowników) – komentuje ekspert podatkowy Klubu Jagiellońskiego, dr Radosław Piekarz.

Jak wskazuje dr Piekarz, istnieje też ryzyko, że efektem wprowadzenia estońskiego CIT-u będzie zmiana strategii firm. W części przypadków w Estonii firmy wolą bowiem teraz gromadzić pieniądze na rachunkach bankowych lub inwestować je w nieruchomości, a nie inwestować w rozwój biznesu.

– Obecna sytuacja nie sprzyja podejmowaniu decyzji w sprawie inwestycji, chociażby przez niespójne działania rządu dotyczące lockdownu. Przedsiębiorstwa nie mają pewności, jak zachowa się rząd w najbliższych miesiącach (np. podczas spodziewanej drugiej fali epidemii jesienią), które branże zostaną znowu zamknięte i na jak długo – dodaje ekspert.

