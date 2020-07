Podatki 2021: Estoński CIT może skutkować wzrostem liczby spółek z o.o.

Zaplanowane na 2021 r. wprowadzenie tzw. estońskiego CIT-u może mieć spory wpływ na decyzje o przekształcaniu polskich przedsiębiorstw np. w spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – przewidują eksperci firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton. Konkretny projekt ws. wdrożenia nowego mechanizmu ma trafić do konsultacji jeszcze w lipcu br.

Nowa preferencja wejdzie w życie z początkiem 2021 r. Estoński CIT to rozwiązanie przesuwające moment opodatkowania osób prawnych na moment dystrybucji zysków do udziałowców. Zgodnie z oficjalnymi szacunkami, z tego mechanizmu będzie mogło skorzystać w Polsce ok. 200 tys. przedsiębiorstw.

Z rządowych zapowiedzi wynika, że estoński CIT będzie przeznaczony nie tylko dla nowo utworzonych spółek z o.o. czy spółek akcyjnych. Z preferencji korzystać mają bowiem też spółki, które powstaną w efekcie przekształcenia podmiotów prowadzących aktualnie działalność w innej formule prawnej.

„Z podanych informacji wynika, że spółki powstałe w wyniku przekształcenia będą mogły skorzystać z estońskiego CIT w drugim roku podatkowym po przekształceniu, o ile spełnią one pozostałe warunki” – tłumaczą eksperci Grant Thornton.

Jak przewidują analitycy Grant Thornton, można spodziewać się, że w konsekwencji wprowadzenia estońskiego CIT-u wielu przedsiębiorców zacznie rozważać zmianę formy prowadzenia swojej działalności gospodarczej.

„Podatek estoński, choć dopiero zapowiadany, budzi spore zainteresowanie przedsiębiorców. Pozostaje nam liczyć na to, że plany resortu finansów zostaną szybko zrealizowane, a polscy przedsiębiorcy będą mogli inwestować na estońskich zasadach. Możemy także przypuszczać, że tak istotna zmiana w opodatkowaniu zainteresuje wiele firm tematem przekształcenia w spółkę z o.o.” – ocenia Grant Thornton.

mp