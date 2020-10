Podatki 2021: Estoński CIT już w Sejmie

Projekt przewidujący wprowadzenie nowych wariantów opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) trafił już do Sejmu. W projekcie znalazło się rozwiązanie oparte na formule tzw. estońskiego CIT-u, dzięki której przedsiębiorcy przeznaczający środki na rozwój swoich firm nie muszą płacić podatku tak długo, jak zysk pozostaje w przedsiębiorstwie. Aktualna wersja projektu uwzględnia część wcześniejszych postulatów biznesu.

Przygotowany w Ministerstwie Finansów projekt nowelizacji zakłada wprowadzenie do polskiego systemu podatkowego dwóch alternatywnych wariantów opodatkowania: – systemu wzorowanego na rozwiązaniu estońskim wiążącego dochód do opodatkowania z kategoriami prawa bilansowego i polegającego na znacznej modyfikacji dotychczasowych zasad opodatkowania; – specjalnego funduszu inwestycyjnego, który pozwoli podatnikom na szybsze rozliczenie amortyzacji środków trwałych w kosztach podatkowych (bez ingerencji w dotychczasowe rozliczenia podatkowe).

W praktyce estoński CIT oznacza brak opodatkowania do czasu, gdy zysk pozostaje w firmie. Jednocześnie łączy się to z brakiem konieczności prowadzenia odrębnej rachunkowości podatkowej, a obowiązki administracyjne mają być ograniczone do minimum. Do samego opodatkowania dochodzi w momencie wypłaty zysku.

Wersja projektu, która trafiła do Sejmu, uwzględnia część zgłaszanych w trakcie konsultacji uwag i postulatów.

Nowe rozwiązanie kierowane jest do małych i średnich spółek kapitałowych (z o.o. i akcyjnych), a podstawowe kryterium dotyczy przychodów. Próg ma wynosić 100 mln zł, podczas gdy wcześniej miało to być 50 mln zł.

Złagodzony został także np. warunek dotyczący zatrudniania co najmniej 3 pracowników na podstawie umów o pracę. Spółka skorzysta z nowego rozwiązania, jeżeli ponosi wydatki na wynagrodzenia z tytułu innych umów cywilnoprawnych, a mały podatnik będzie mógł w pierwszym roku opodatkowania zatrudniać 1 zamiast 3 osób.

Wprowadzenie zmian przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Projekt trafił do Sejmu 30 września 2020 r.

Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2021 r.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj.

mp