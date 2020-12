Podatki 2021: Estoński CIT coraz bliżej

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację zakładającą wprowadzenie z początkiem 2021 r. do polskiego systemu podatkowego mechanizmu tzw. estońskiego CIT-u. Resort finansów przewiduje, że w efekcie wdrożenia tego rozwiązania w firmach pozostanie w przyszłym roku nawet ok. 5,6 mld zł. Estoński CIT sprowadza się głównie do przesunięcia czasu poboru podatku na moment wypłaty zysków z przedsiębiorstwa.

Zgodnie z nowymi przepisami, małe i średnie firmy będą mogły zdecydować, czy chcą skorzystać z formuły estońskiego CIT-u czy też wolą rozliczać się na niezmienionych zasadach. W praktyce nowy mechanizm będzie dostępny dla spółek kapitałowych – z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjnych, jeśli udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne. Z rozwiązania skorzystają firmy, których przychody nie przekraczają 100 mln zł w skali roku.

– Estoński CIT to dla przedsiębiorcy same korzyści. Po pierwsze, gwarantuje wzmocnienie płynności firmy, pozwala jej na stworzenie finansowych poduszek bezpieczeństwa. Po drugie, zwiększa pulę środków, które mogą być przeznaczone na inwestycje. A inwestycje to rozwój firmy, poprawa jej konkurencyjności oraz nowe miejsca pracy. Co więcej, rozwiązanie oszczędzi przedsiębiorcom ogromną ilość czasu dzięki likwidacji szeregu obowiązków i cyklicznych rozliczeń – komentuje wiceminister finansów, Jan Sarnowski.

Szacunki Ministerstwa Finansów zakładają, że dzięki estońskiemu CIT-owi na kontach firm pozostanie dodatkowo nawet ok. 5,6 mld zł w 2021 r. Jak wynika z prognoz Polskiego Instytutu Ekonomicznego, nowa formuła da możliwość zaoszczędzenia przedsiębiorstwom łącznie ok. 11 mln roboczogodzin poświęcanych rocznie na obsługę rozliczeń podatku CIT.

Zmiany wprowadza ustawa z 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 2122).

Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2021 r.

Z nowelizacją można się zapoznać tutaj.

mp