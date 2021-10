Podatki 2021: Czynny żal nadal możliwy także przez internet

Złożenie czynnego żalu drogą elektroniczną jest wciąż możliwe i pozostaje nadal skuteczne – poinformowało Ministerstwo Finansów, które w ten sposób odniosło się do wątpliwości związanych z październikową nowelizacją Kodeksu karnego skarbowego. Pewne wątpliwości wywołało sformułowanie „na piśmie”. Jak tłumaczy resort, określenie to odnosi się zarówno do formy papierowej, jak i elektronicznej.

Zgodnie z nowymi przepisami, od 5 października 2021 r. art. 16 § 4 Kodeksu karnego skarbowego ma zmienione brzmienie. Przepis ten dotyczy składania czynnego żalu przez osoby, które dopuściły się wykroczenia/przestępstwa skarbowego. Aktualne brzmienie wskazuje, że „zawiadomienie wnosi się na piśmie albo ustnie do protokołu”. Wątpliwości wzbudziło w tym przypadku określenie „na piśmie”.

„Zmiana ta ma wyłącznie charakter dostosowawczy, bez jakichkolwiek modyfikacji treści merytorycznej. Stąd też, od 5 października 2021 r., złożenie czynnego żalu drogą elektroniczną (np. e-PUAP, e-Urząd Skarbowy) jest skuteczne” – czytamy w komunikacie Ministerstwa Finansów.

Jak podkreśla resort, z uzasadnienia do projektu ustawy o doręczeniach elektronicznych jednoznacznie wynikało, że zmiana polegająca na zastąpieniu wyrażenia „pisemnie” sformułowaniem „na piśmie” miała w założeniu na celu zrównanie formy papierowej i elektronicznej.

„Pamiętać należy jedynie, że pisma utrwalone w postaci papierowej opatruje się podpisem własnoręcznym. Natomiast pisma utrwalone w postaci elektronicznej – kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym” – zaznacza Ministerstwo Finansów.

mp