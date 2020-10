Podatki 2021: CIT obejmie spółki komandytowe w maju?

Ministerstwo Finansów prawdopodobnie zaproponuje opóźnienie objęcia podatkiem dochodowym CIT spółek komandytowych. Pierwotnie miało do tego dojść już z początkiem stycznia, ale rozważana jest zmiana terminu na początek maja 2021 r. Równocześnie przedsiębiorcy nadal apelują o całkowitą rezygnację z planowanych zmian.

Zgodnie z planami rządu, spółki komandytowe mają stać się podatnikami CIT – analogicznie jak spółki kapitałowe (akcyjne i z o.o.) oraz spółki komandytowo-akcyjne. Ostatnie zapowiedzi szefa resortu finansów, funduszy i polityki regionalnej, Tadeusza Kościńskiego, wskazują, że wejście w życie kontrowersyjnych zmian ws. spółek komandytowych zostanie prawdopodobnie przesunięte na 1 maja 2021 r. Jednocześnie wprowadzone zostałyby przy tym przepisy dające możliwość wyboru wejścia w nowy reżim podatkowy od 1 stycznia lub 1 maja 2021 r.

– Co ciekawe, wejście spółki komandytowej w nowy system od 1 maja 2021 r. oznaczać miałoby brak obowiązku zamykania ksiąg rachunkowych 31 grudnia 2020 r. Pomysł z pewnością dość unikatowy i rodzący kolejne pytania o relacje pomiędzy prawem podatkowym, bilansowym czy też handlowym – komentują eksperci firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton.

Plan zmian dotyczących spółek komandytowych niezmiennie krytycznie ocenia środowisko biznesowe, które apeluje do rządu o całkowite wycofanie się z tego pomysłu.

– Propozycje zmierzające do nadania statusu podatnika podatku CIT spółkom komandytowym są oparte na błędnych założeniach, co do istoty spółki komandytowej oraz na błędnych wnioskach z przeprowadzonych analiz dotyczących przyczyn rosnącej popularności spółek komandytowych w Polsce – ocenia doradca podatkowy i ekspert Konfederacji Lewiatan, Przemysław Pruszyński.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 15 września 2020 r.) o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. Projekt został przyjęty przez rząd 28 września br.

Większość nowych przepisów wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r.

Z pierwotną wersją projektu nowelizacji można się zapoznać tutaj.

mp