Podatki 2021: Biznes ostrzega przed opodatkowaniem spółek komandytowych

Planowane już na początek 2021 r. opodatkowanie spółek komandytowych będzie ciosem w polską przedsiębiorczość – ostrzegają Pracodawcy RP. Eksperci tej organizacji oceniają, że konsultacje społeczne nowych przepisów miały karykaturalny przebieg, a opodatkowanie tego rodzaju spółek doprowadzi w wielu przypadkach do zmiany formy prowadzenia działalności.

Projekt zakładający objęcie podatkiem dochodowym CIT spółek komandytowych jest obecnie procedowany w Sejmie. Do zmian ma dojść już z początkiem 2021 r. Jak wskazują Pracodawcy RP, projekt jest rządowy, ale konsultacje społeczne były znacznie krótsze od przewidzianych ustawowo 30 dni.

– Projektodawca dał partnerom społecznym de facto 2 dni na odniesienie się do tak istotnego projektu. Tego się nie da zaakceptować. Jest to równoznaczne z tym, jak gdyby konsultacji w ogóle nie przeprowadzono. A doświadczenia partnerów społecznych są takie, że nierzetelne konsultacje powodują uchwalenie niskiej jakości przepisów. Które niedługo po, albo nawet przed ich wejściem w życie trzeba nowelizować – komentuje ekspert Pracodawców RP, Łukasz Czucharski.

Środowisko biznesowe przewiduje, że w efekcie nowelizacji wielu przedsiębiorców zrezygnuje z prowadzenia działalności w formie spółek komandytowych. Kontrowersje budzi też nieoczekiwane i szybkie wdrażanie zmian, co ma stać w sprzeczności z zapowiedziami rządu dotyczącymi reagowania na kryzys związany z pandemią koronawirusa.

– Jeżeli Ministerstwo Finansów pozostanie na stanowisku, aby wprowadzić te zmiany od 1 stycznia 2021 roku, to będzie to cios w pewność i stabilność prawa, którego i tak w naszym ustawodawstwie od dawna brakuje. Może na tym ucierpieć również atrakcyjność Polski jako miejsca do inwestowania kapitału – dodaje Czucharski.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 15 września 2020 r.) o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. Projekt został przyjęty przez rząd 28 września br.

Większość nowych przepisów wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj.

mp